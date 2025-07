Weinig hoop voor Promes: "Ik denk niet dat het gaat meevallen"

Van den Heuvel verwacht dat de voetballoopbaan van Promes afgelopen is. "Ik denk niet dat het voor hem gaat meevallen. Dat is denk ik ook de reden dat hij een ultieme poging heeft gedaan om zijn voetbalcarrière te redden door dat verzoek te doen aan de leden van het hof, maar dat verzoek is afgewezen. De kans dat dat nu allemaal anders gaat worden is niet zo heel groot en in beide zaken is het strafrechtelijk bewijs erg sterk", vertelt hij aan de Telegraaf.

Volgens de misdaadjournalist eindigt Promes sowieso voor een bepaalde tijd in de gevangenis. "De discussie zal straks meer over de strafmaat gaat dan over of hij wel of niet gaat vrijkomen", stelt hij. "Dan kun je in alle redelijkheid wel aannemen dat zijn voetbalcarrière voorbij is. Want je komt dan in de gevangenis, waar je niet de mogelijkheden hebt om je conditie op peil te houden of je spelniveau op peil te houden. Dat is dan een triest einde aan de loopbaan van Quincy Promes."