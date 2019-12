Geschreven door Mitch Marinus 27 dec 2019 om 20:12

Het is jaarlijks in de winterstop een mooi moment om eens de balans op te maken en de aflopende contracten van het eerste, maar ook van de beloften te bekijken. Vandaag bekijken we de aflopende contracten van de ploeg die uitstekend draait en tweede staat in de Keuken Kampioen Divisie: Jong Ajax.

De selectie van Mitchell van der Gaag heeft slechts vijf spelers met een aflopend contract, waarvan de gehuurde Juan Familia Castillo eigenlijk de enige speler met speelminuten is. De vleugelverdediger speelde tussen 2009 en 2016 in de jeugdopleiding van Ajax, maar koos toen voor een avontuur bij Chelsea. Dezelfde club verhuurd Castillo op dit moment aan Ajax, waarbij de Amsterdamse club een optie tot koop heeft bedongen. Castillo staat dit seizoen op zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en is daarmee een vaste kracht in het elftal van Van der Gaag. De vleugelverdediger valt vooral op met zijn aanvallende kwaliteiten, maar staat in de Keuken Kampioen Divisie ook verdedigend zeker zijn mannetje.

Doelmannen

In tegenstelling tot Castillo zijn de andere vier geen basisklanten. Allereerst de twee doelmannen. Stan van Bladeren is dit seizoen vanwege een polsblessure nog geen minuut in actie gekomen. De doelman stond in het seizoen 2017/2018, het seizoen waarin Jong Ajax kampioen werd, nog regelmatig in de basis. Ook Issam El Maach speelde in de Keuken Kampioen Divisie nog geen enkele minuut. De voorkeur gaat vooral naar Dominik Kotarski en Kjell Scherpen.

De twee Zuid-Afrikaanse spelers Leo Thethani en Dean Solomons beschikken over een aflopend contract en ook zij komen niet tot weinig in de plannen voor. Beiden maakten in de zomer van 2017 vol ambitie de overstap van Ajax Cape Town naar Amsterdam, maar gezien de speelminuten lijkt het geen succesvolle samenwerking. Solomons speelde dit seizoen in het totaal 135 minuten en moet vooral de laatste tijd vaak gehele wedstrijden op de bank blijven zitten. Leo Thethani kwam zelfs nog minder in actie, 120 minuten.

Aflopende contracten Jong Ajax: