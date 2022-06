Geschreven door Redactie 17 jun 2022 om 17:06

Het seizoen zit erop en de selectie Ajax maakt zich op voor enkele weken zonder voetbal. De meeste spelers hebben nog enkele wedstrijden met hun land voor de boeg en gaan dan met een welverdiende vakantie.

De vraag is of de selectie volgend jaar nog voor het grootste deel bij elkaar is als de spelers terugkeren voor de voorbereiding op het seizoen. Enkele spelers vertrekken (vrijwel) zeker, en aan andere spelers wordt volop getrokken. Wie zullen er blijven en wie zullen er gaan?

Hieronder bespreken we de meest voor de hand liggende transfers voor deze zomer. Of Ajax volgend jaar daarna opnieuw dé favoriet voor de titel is zien we dan.

Noussair Mazraoui

De eerste in dit rijtje is rechtsback Noussair Mazraoui. De verdediger van Ajax, die de laatste jaren een enorme ontwikkeling doormaakte, zal zeker vertrekken na dit seizoen. Zijn contract liep af en het lukte Ajax in de afgelopen jaren niet om dit te verlengen. Daardoor maakt hij nu transfervrij de overstap naar Bayern München, waar hij eerder deze maand een contract tekende voor vijf jaar.

Mazraoui speelde al zijn hele leven voor Ajax. Begonnen in de jeugd en na een lange weg tot dragende speler in het eerste.

Ryan Gravenberch

Ook middenvelder Ryan Gravenberch trekt de deur bij Ajax achter zich dicht. Hij heeft nog wel een jaar contract, maar wilde niet verlengen. Daarom moet Ajax hem deze zomer wel verkopen om nog iets aan hem over te houden.

Naar verluidt is Gravenberch zelf al een tijdje rond met Bayern München en zijn de clubs er inmiddels ook uit. De 20-jarige middenvelder levert Ajax zo’n 24,5 miljoen euro op, inclusief bonussen. Geen slecht bedrag voor een speler met nog maar één jaar contract.

Jurriën Timber

De derde speler in dit lijstje is Jurriën Timber, die een geweldig seizoen draaide in Amsterdam. Als centrale verdediger zorgde hij er samen met zijn maatje Martinez voor dat Ajax lange tijd ongekend weinig doelpunten tegen kreeg. In de tweede seizoenshelft kwam de klad er een klein beetje in, maar dat was ook te wijten aan blessures voor beide verdedigers.

De vraag is of Timber ook volgend seizoen in Amsterdam actief zal zijn. Vertrekkend trainer Erik ten Hag zou Timber namelijk erg graag meer naar zijn nieuwe club Manchester United nemen. Ajax zal er veel aan gelegen zijn om Timber nog minimaal een jaar in Amsterdam te houden.

Sebastien Haller

De laatste in dit rijtje is spits Haller, die ook een uitstekend seizoen kende. Haller werd onder meer topscorer van de groepsfase van de Champions League en bekroonde zijn eredivisie-seizoen ook met de titel van topscorer. Toch kleven er altijd vraagtekens aan de naam van Haller, die niet altijd zou brengen wat er van een Ajax-spits gevraagd wordt.

Daarom staat Ajax er mogelijk niet onwelwillend tegenover om Haller te verkopen als het juiste bedrag geboden wordt. Onder meer Bayern München en Borussia Dortmund zouden interesse hebben. We gaan zien wat er van komt.