Komende maand komt FIFA 21 uit en natuurlijk worden deze weken de eerste zaken uit het nieuwe spel alweer bekendgemaakt. Zo ook de ratings van de spelers, wat elk jaar weer een spannend moment is voor de fanatieke volgers.

We nemen de selectie van Ajax onder de loep, beginnend bij de laagst gerankte speler en eindigend bij de beste speler van de selectie. Wie is de beste speler van de Amsterdammers en welke spelers hadden wel wat hoger ingeschaald mogen worden?

Helaas zijn nog lang niet alle Ajax-spelers bekendgemaakt, dus we benoemen alleen de spelers waarvan we de rating momenteel al weten.

Nico Tagliafico

De beste speler van de selectie van Ajax is linksback Nico Tagliafico. De Argentijnse back, die bij het nationale team al eens de aanvoerdersband mocht dragen, krijgt een rating van 84 in het spel. Dat is negen minder dan zijn landgenoot Messi, die de hoogst genoteerde speler van FIFA 21 is.

André Onana

Met een even hoge ranking als Tagliafico staat ook doelman André Onana er goed op bij de makers van FIFA, EA Sports. De doelman krijgt ook een ranking van 84 en staat daarmee op de 20e plaats van keepers in het spel.

Kenners vragen zich af of dat wel zo terecht is, en of Onana niet wat hoger ingeschaald dient te worden. Hij was vorig jaar toch één van de sterkhouders van Ajax, toen de halve finale in de Champions League bereikt werd. Zijn doelmannen als Leno en Schmeichel echt beter dan hij?

Dusan Tadic

Aanvoerder Dusan Tadic moet het met één puntje minder doen dan bovengenoemde spelers. Afgelopen seizoen kon de aanvaller nog altijd goede cijfers weerleggen, maar hij was niet meer zo dwingend als het jaar daarvoor.

Daarnaast begint ook de leeftijd wel een beetje te tellen bij de Servische spits, die ook steeds vaker als linksbuiten opgesteld wordt. Toch heeft hij met 83 nog absoluut geen klagen.

Daley Blind

De volgende speler in het rijtje is Daley Blind, die een score heeft van 82, net iets minder dan aanvoerder Tadic. De reserve-aanvoerder is een zekerheidje bij Ajax achterin, mits hij fit blijft. Blind is met 82 de beste Nederlander in de Eredivisie.

Voorlopig lijkt dat echter weer het geval, en dus zal Blind de Amsterdammers naar nieuwe successen in zowel de eredivisie als Europa willen helpen.

Quincy Promes

De andere Nederlander in dit rijtje is Quincy Promes, ook met een score van 82. De aanvaller/aanvallende middenvelder krijgt een keurige score voor zijn prestaties van afgelopen jaar. Zal hij dit seizoen opnieuw zulke goede cijfers kunnen weerleggen, zonder de mooie passes van zijn maatje Ziyech?

David Neres

Omdat hij lange tijd geblesseerd is geweest heeft David Neres de afgelopen tijd weinig van zijn klasse kunnen laten zien. Vorig jaar uit bij Chelsea was het laatste duel dat Neres voor Ajax speelde. Mede daarom krijgt hij ‘slechts’ een score van 80 van de makers van FIFA.

Hij is echter op de weg terug en gebrand om Europa weer te tonen wat hij kan. Want dat hij kan voetballen dat weten we inmiddels wel. Hij wist het met zijn sterke spel bij Ajax zelfs te schoppen tot het nationale team van Brazilië.

Lisandro Martinez

Deze Argentijnse slager krijgt 78 punten van FIFA en dat maakt hem ook één van de beste spelers van de Eredivisie. Hij is de zevende Ajacied, ondanks dat hij dit jaar moet knokken voor zijn plek in de basis.

Omdat Nico Tagliafico mogelijk toch in Amsterdam blijft is het de vraag voor welke positie Martinez in aanmerking komt dit jaar. Met de komst van Kudus, de opkomst van Gravenberch en de prima spelende Alvarez is het lastig te zeggen of en wanneer Martinez een kans gaat krijgen. Hij is in elk geval een goede stand-in voor zowel Tagliafico als Daley Blind.

Antony

De kersverse aankoop van Ajax speelt de eerste weken alsof hij nooit anders gedaan heeft in het shirt van Ajax. Met flitsende aanvallen, splijtende passes en veel arbeid laat hij nu al zien een aanwinst voor de Amsterdammers te zijn.

Met een score van 78 is EA Sports nog voorzichtig, maar als Antony hetzelfde spel straks ook in de Champions League gaat laten zien dan kan het niet anders of hij krijgt snel een (flinke) update.