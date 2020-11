Geschreven door Jessica Westdijk 18 nov 2020 om 21:11

Als echte liefhebber zit je natuurlijk elke week met klamme handjes voor de buis op de Champions League avonden. Om een beetje de spanning los te laten, is het goed om je niet alleen te focussen op het spel, maar ook op alles wat er om zo’n wedstrijd op het hoogste niveau heen gebeurt. Zo is het bijvoorbeeld interessant om je eens in het materiaal te verdiepen. Waarom is het toch zo dat de echte topspelers allemaal op dezelfde soorten voetbalschoenen lijken te lopen. Is dat een puur commerciële zaak, of steekt er meer achter?

Altijd in ontwikkeling

Eigenlijk al sinds de Champions League werd geïntroduceerd, zijn er op allerlei gebieden voortdurende ontwikkelingen geweest in het voetbal. Dat zie je aan de opzet van het toernooi, het geld wat erin omgaat en de manier waarop het voetbal gespeeld wordt. Het meest zie je het misschien nog wel aan het materiaal. Clubs komen tegenwoordig jaarlijks met wisselende tenues. Waarbij vaak ook een specifiek CL-tenue wordt ontworpen. Ook Ajax heeft dit te bieden. Op individueel niveau ziet je dit aan de schoenen. De zwarte kicksen van vroeger hebben allang plaatsgemaakt. Ieder jaar komen er nieuwe modellen uit.

De voetbalschoenen van de sterren

Wat in ieder geval interessant is, is om eens te bekijken welke schoenen de sterren kiezen. Zo kan je bijvoorbeeld heel gemakkelijk herkennen wie er op Nike voetbalschoenen spelen. Dit is niet voor niets zo, want juist dit merk uit de Verenigde Staten heeft zich in de afgelopen dertig jaar toegelegd op het steeds weer vernieuwen van de materialen. Daarbij krijgen ze ook altijd hulp van de grote sterren van dat moment. De vorm, maar ook het comfort van de schoenen, is daardoor wel heel sterk veranderd. Daardoor kan je er nog veel beter op presteren.

Ook op jouw niveau

Wat de grote fabrikanten leren, kan je dan zelf ook weer ervaren. Ook jij kan de schoenen namelijk onderbinden voordat je het veld op stapt om op zaterdag een partij tegen de grote rivaal uit de andere stad te spelen. Je wilt dan natuurlijk net zo scherp zijn als Tadic en net zo doelgericht als Klaas-Jan Huntelaar. Dat je daar de juiste schoenen voor nodig hebt, dat spreekt natuurlijk voor zich. Alleen al om die reden is het dus ook belangrijk om tijdens de wedstrijden op het hoogste niveau goed op te letten wat de verschillende sterren eigenlijk dragen

