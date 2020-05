Geschreven door Jessica Westdijk 22 mei 2020 om 12:05

De voetbalwereld staat gedurende bepaalde perioden van het jaar bol van de transfers. Een transfer is een overschrijving van een speler van de ene, naar de andere club. Soms na afloop van het contract, soms wordt een vergoeding betaald. De transfers moeten gebeuren volgens bepaalde regels die door de FIFA zijn opgesteld. Dit maakt het dus ook mogelijk om op de transfers te wedden bij de bookmakers en online casino’s. Je weet dan immers precies wanneer het wel of niet een transfer is. Welke regels om een goede gok te doen moet je voor jezelf hanteren?

Houd plaatselijke regels in de gaten

Spelers mogen alleen gedurende zogenaamde transferwindows worden getransfereerd. Deze window kan per land anders zijn. Het is dus belangrijk om deze regels goed te kennen. Wanneer in een bepaald land, Rusland is een goed voorbeeld, de window later sluit, dan is het dus ook mogelijk dat er op een later moment nog een overschrijving van een speler plaatsvindt. De meeste landen kennen een window in juli en augustus en een window in de maand januari.

Hoe sterk zijn de geruchten?

Wie slimme weddenschappen wil afsluiten, moet weten welke bronnen het meest betrouwbaar zijn. Sommige journalisten zijn bijvoorbeeld altijd goed ingevoerd. Wanneer zij een transfergerucht op social media verspreiden, dan kan het weleens waarheid worden. Let ook op andere geruchten, zoals de komst van een nieuwe trainer, de doorbraak van een jeugdspeler of andere zaken die in een club spelen. Dit kan allemaal een rol spelen.

Richt je op specifieke clubs en spelers

Wie meer kans wil maken om succesvolle weddenschappen af te sluiten, kan zich het best specialiseren. Dat geldt ook wanneer je gokt op transfers. Verdiep je in een bepaalde club, of zelfs in een bepaalde speler. Wanneer je een club volgt, leer je op welke posities ze nieuwe spelers nodig hebt. Wanneer je een speler volgt, dan zie je welke ontwikkeling hij doormaakt en of dit de interesse van grotere clubs kan wekken. Hoe meer je weet, hoe beter je bets kunnen zijn.

Leer de wereld van gokken op transfers goed kennen

Er zijn veel bookmakers actief op de markt. Dat betekent onder andere dat er dus ook verschillende odds geboden worden. Het is belangrijk om de markt zo goed mogelijk te leren kennen. Zo kan je altijd de best mogelijke odds vinden en dus net wat meer winnen met een goede gok. Ga je voor het eerst wedden? Kijk dan ook even naar de bonussen en promoties om te zien bij welk online casino het het meest aantrekkelijk is om te beginnen, bijvoorbeeld bij Unibet voetbal. Het leuke aan wedden op transfers is dat je er al snel succes mee kunt hebben.

Houd het goed in de hand

Het is ook voor het wedden op transfers belangrijk om een algemene gokregel na te leven. Doe geen gekke dingen. Dat betekent dus dat je niet ingaat op rare weddenschappen. De kans dat de reservekeeper uit de Tweede Divisie naar FC Barcelona gaat is niet heel groot. Ook is het belangrijk om niet met grote bedragen die je niet kunt veroorloven te spelen. Het is belangrijk dat het wel gewoon leuk blijft. Wanneer je dit doet, maak je de kans op verslaving ook een stuk kleiner en blijft het een hobby.

Uitbetalen na de transfer

Let ook nog even goed op. Het uitbetalen van de winst kan pas gebeuren wanneer de transfer echt is afgerond. Is het contract getekend, dan win je. Let daarnaast ook op de einddatum. In sommige gevallen wordt een weddenschap alleen gewonnen als de transfer binnen een bepaalde window plaatsvindt. Als het dan in augustus niet gebeurt, kan je in januari niet meer winnen.