Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Het laatste Ajax Nieuws

'Wennemars wil vrouw aan het roer bij Ajax': "Zegt zinnige dingen"

Arthur
bron: RTL Tonight
Erben Wennemars
Erben Wennemars Foto: © BSR Agency

Ajax is sinds deze week op zoek naar een nieuwe trainer, na het vertrek van John Heitinga. Fred Grim neemt voorlopig de honneurs waar, maar een definitieve opvolger moet nog worden gevonden. Ex-topschaatser Erben Wennemars noemt Sarina Wiegman als een mogelijke sterke kandidaat.

Het vertrek van Heitinga volgde op de 3-0 nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. De oud-verdediger stond slechts enkele maanden aan het roer bij Ajax, waarna hij werd vervangen door Grim als tijdelijke oplossing. Technisch directeur Alex Kroes, die zelf zijn positie beschikbaar stelde, benadrukte al dat Grim het seizoen niet zal afmaken, waardoor er snel een nieuwe hoofdtrainer nodig is. Wiegman werd al genoemd als optie.

Wiegman geldt als een van de succesvolste Nederlandse voetbaltrainers in het vrouwenvoetbal. Van 2016 tot 2021 trainde ze het Nederlands elftal, en vier jaar geleden maakte ze de overstap naar het Engelse nationale team. Met Nederland werd ze Europees kampioen en met Engeland behaalde ze twee keer de Europese titel. Hoewel ze nog nooit een mannenelftal trainde, ziet Wennemars daar geen bezwaar in.

Volgens Wennemars kan de voetbalwereld van binnenuit moeilijk veranderen, een rol waarin ook Heitinga niet slaagde. "Hij werd aangesteld mede door zijn Ajax-DNA en uiteindelijk bleek ook hij geen verandering aan te kunnen brengen," zegt hij. Wiegman ziet hij als "de enige oplossing" om die verandering wél te realiseren.

In RTL Tonight prees de oud-topschaatser Wiegman tijdens het blokje over de sportweek. "Zij zat bij Jinek en daar vertelde ze dat een trainer niet altijd zo hoeft te schreeuwen. Ze zei alleen maar zinnige dingen. Helemaal goed. In de voetbalwereld ben ik dat niet gewend hoor. En dus vind ik eigenlijk – en je gaat het er niet mee eens zijn... Afgelopen week kwam er een lijstje naar buiten van mogelijke trainers bij Ajax en daar stond geen vrouw bij. Toen dacht ik: 'de voetbalwereld is eigenlijk een grote egoïstische, optimistische, cynische, conservatieve en negatieve wereld.'"

Het laatste Ajax Nieuws
