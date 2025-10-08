AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
'Werkloze Ajax-flop die miljoenen kostte mag meetrainen in België'

Arthur
bron: Nieuwsblad
Hassane Bande
Hassane Bande Foto: © Pro Shots

Oud-Ajacied Hassane Bandé (26) traint deze week mee bij KV Mechelen in België, zo meldt Nieuwsblad.be. De Burkinese spits, die eerder furore maakte bij Malinwa, is momenteel transfervrij en hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Bandé speelde de voorbije jaren bij het Finse HJK Helsinki, waar hij in 2023 kampioen werd en ook uitkwam in de Champions League-kwalificaties en de Conference League. Sinds het einde van zijn contract in juni is hij echter op zoek naar een nieuwe club. In Mechelen deed hij de voorbije dagen al wat loopwerk en mag hij nu meedoen met de A-kern. Of dit ook tot een contract leidt, is nog onzeker.

Het is inmiddels acht jaar geleden dat Bandé voor het eerst in Mechelen neerstreek. Op zijn achttiende kwam hij over van Salitas uit Burkina Faso en na een korte testperiode mocht hij tekenen. Met twaalf goals in 27 wedstrijden maakte hij meteen indruk, maar degradatie kon hij niet voorkomen. Zijn talent bleef echter niet onopgemerkt: Ajax haalde hem binnen voor liefst 8,25 miljoen euro. De transfer naar de Amsterdamse topclub bracht hoge verwachtingen met zich mee, maar Bandé raakte zwaar geblesseerd en slaagde er nooit in om door te breken bij het eerste elftal.

Na Ajax speelde hij nog bij het Franse Amiens, het Zwitserse FC Thun en het Kroatische NK Istra. Voor Burkina Faso verzamelde hij 37 interlands, maar zijn loopbaan kende wisselend succes. Na zijn periode in Finland staat Bandé nu voor een nieuwe kans om zijn carrière te herstarten. Zijn droomscenario? Terugkeren naar Mechelen, waar hij opnieuw kan rekenen op de vertrouwde omgeving en coach Gerd.

