Wesley Sneijder bevestigt gesprek met Louis van Gaal in de ArenA

Ajax-adviseur Louis van Gaal en Wesley Sneijder hebben zondagavond met elkaar gesproken in de Johan Cruijff ArenA. Niet over het technisch directeurschap, maar binnen Ajax wordt Sneijder wél serieus overwogen voor een andere rol. Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf.

"We hebben zo als cliffhanger wel groot nieuws", begint de clubwatcher in de podcast Kick-Off. "Er is geen foto van: onderhoud tussen Wesley Sneijder en RvC-adviseur Louis van Gaal, in de Champions Lounge. Het duurde maar vijf minuten, want zo lang duurde Ajax - Groningen. Maar we kregen een berichtje dat Wesley daar zat, en Louis van Gaal ook. Dat hebben we even gecheckt bij Wesley, en het klopt."

"Heel veel mensen binnen Ajax vinden technisch directeur een beetje te hoog gegrepen, maar zien wel een andere mooie rol voor Wesley. Wat dat ook mag zijn. Daar wordt wel steeds serieuzer over nagedacht. Mensen raken daar steeds enthousiaster over", aldus Verweij.