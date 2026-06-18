Wesley Sneijder: "Dat is bullshit, dat is echt de grootste onzin"
Wesley Sneijder heeft het in een video op de website van Vandaag Inside opgenomen voor Frenkie de Jong. Volgens Valentijn Driessen moet de middenvelder van FC Barcelona, die in het verleden furore maakte bij Ajax, niet meer in de basis staan bij het Nederlands elftal. Sneijder is het daar echter niet mee eens.
"Dat is bullshit, dat is de grootste onzin die er is", reageert hij in gesprek met Noa Vahle. "Hij speelt omdat hij één van de betere spelers van deze ploeg. Maar je wil Frenkie eigenlijk iets meer naar voren zien en wat vaker beslissend, dat vind ik wel. Dat zal Frenkie ook weten. Maar Frenkie is een verbindingsspeler, dus hij moet de bal inleveren bij de volgende linie rondom de spits", adviseert Sneijder.
"Maar ik ben wel van mening dat Frenkie veel meer kan laten zien, ook aanvallend", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Het is allemaal nog een beetje behoudend en dat is niet erg, maar je moet wel in het toernooi gaan groeien. Maar eruit halen is echt de grootste onzin die ik uit Valentijn's mond heb horen komen", aldus Sneijder, die benieuwd is hoever Oranje gaat komen.
"Ik dacht kwartfinale en met een beetje geluk in de loting de halve finale. Daar zal wel het eindstation liggen", vertelt hij over zijn aanvankelijke voorspelling. "Maar laten we van dit scenario uitgaan: we treffen Brazilië, gaan met een beetje geluk door en dan groei je door in het toernooi. Ik ben nog niet onder de indruk van Brazilië, net zoals Nederland", benadrukt Sneijder.
"Het was niet heel erg sprankelend, hoewel ze wel tegen een betere tegenstander speelden. Marokko schat ik hoger in dan Japan", legt hij uit. "Maar Nederland tegen Frankrijk of Argentinië: dat wordt een ander verhaal. Die moet je veel verder in het toernooi krijgen en hopen dat er onderweg allemaal 'dingen' gebeuren", besluit Sneijder over mogelijke blessures en schorsingen.
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