Wesley Sneijder: "Dat is bullshit, dat is echt de grootste onzin"

Wesley Sneijder heeft het in een video op de website van Vandaag Inside opgenomen voor Frenkie de Jong. Volgens Valentijn Driessen moet de middenvelder van FC Barcelona, die in het verleden furore maakte bij Ajax, niet meer in de basis staan bij het Nederlands elftal. Sneijder is het daar echter niet mee eens.

"Dat is bullshit, dat is de grootste onzin die er is", reageert hij in gesprek met Noa Vahle. "Hij speelt omdat hij één van de betere spelers van deze ploeg. Maar je wil Frenkie eigenlijk iets meer naar voren zien en wat vaker beslissend, dat vind ik wel. Dat zal Frenkie ook weten. Maar Frenkie is een verbindingsspeler, dus hij moet de bal inleveren bij de volgende linie rondom de spits", adviseert Sneijder.

"Maar ik ben wel van mening dat Frenkie veel meer kan laten zien, ook aanvallend", vervolgt de voormalig profvoetballer. "Het is allemaal nog een beetje behoudend en dat is niet erg, maar je moet wel in het toernooi gaan groeien. Maar eruit halen is echt de grootste onzin die ik uit Valentijn's mond heb horen komen", aldus Sneijder, die benieuwd is hoever Oranje gaat komen.