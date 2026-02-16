Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Wesley Sneijder doet opmerkelijke oproep voor zoon: "Serieuze DM's"

Amber
bron: Instagram
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Wesley Sneijder heeft via Instagram een opmerkelijke oproep gedaan. De voormalig voetballer vroeg zijn volgers om hulp voor een speciale kwestie: zoon en Jong FC Utrecht-speler Jessey heeft zijn neus gebroken en Wesley Sneijder zoekt nu iemand die gezichtsmaskers maakt.

"Ik zou dit normaal gesproken nooit doen, maar m'n zoon heeft een gebroken neus opgelopen op de training", schrijft Wesley Sneijder op zijn Instagram Stories. "Nu ben ik op zoek naar iemand die gezichtsmaskers maakt om mee te kunnen voetballen. Wel serieuze DM's graag! Alvast bedankt", zo is de oproep van Sneijder.

De 19-jarige Jessey Sneijder maakte eind vorig jaar zijn debuut voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. In de zomer van 2025 zette de zoon van Wesley Sneijder zijn handtekening onder zijn eerste profcontract bij FC Utrecht, dat loopt tot medio 2028.

De oproep van Wesley Sneijder
De oproep van Wesley Sneijder
Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Jan Boskamp

Jan Boskamp tipt oud-Ajacied: "Lijkt me wel een goede keuze"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties