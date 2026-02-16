Wesley Sneijder doet opmerkelijke oproep voor zoon: "Serieuze DM's"

Wesley Sneijder heeft via Instagram een opmerkelijke oproep gedaan. De voormalig voetballer vroeg zijn volgers om hulp voor een speciale kwestie: zoon en Jong FC Utrecht-speler Jessey heeft zijn neus gebroken en Wesley Sneijder zoekt nu iemand die gezichtsmaskers maakt.

"Ik zou dit normaal gesproken nooit doen, maar m'n zoon heeft een gebroken neus opgelopen op de training", schrijft Wesley Sneijder op zijn Instagram Stories. "Nu ben ik op zoek naar iemand die gezichtsmaskers maakt om mee te kunnen voetballen. Wel serieuze DM's graag! Alvast bedankt", zo is de oproep van Sneijder.

De 19-jarige Jessey Sneijder maakte eind vorig jaar zijn debuut voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. In de zomer van 2025 zette de zoon van Wesley Sneijder zijn handtekening onder zijn eerste profcontract bij FC Utrecht, dat loopt tot medio 2028.