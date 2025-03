Wesley Sneijder hekelt Ajacied: "Flikker op, sorry dat ik het zeg!"

Wesley Sneijder was overduidelijk niet te spreken over het feit dat Francesco Farioli koos voor een andere opstelling dan normaal. Ajax ging kansloos onderuit tegen Eintracht Frankfurt en ligt dus uit de Europa League.

"Ze moeten eens ophouden met dat rouleren", begint Sneijder voor de camera van Ziggo Sport. De recordinternational van het Nederlands elftal was zichtbaar geïrriteerd door de keuze van de trainer van Ajax. "Ze kunnen zogenaamd geen drie wedstrijden in een week aan. Flikker op! Sorry dat ik het zeg. Deze wedstrijd had er prima tussen gepast."

"Er zat vanavond gewoon meer in! Je zag ook dat het even ging lopen, toen Godts, Taylor en Traoré erin kwamen. Er had absoluut meer in gezeten. Je speelde vanavond ook niet tegen Barcelona of Real Madrid, toch? Een goed resultaat had je ook mee kunnen nemen naar zondag, dat geeft ook weer een boost", aldus Sneijder.