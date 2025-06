Sneijder onthult pijnpunt: "Ze snappen de impact daar niet van"

Wesley Sneijder is te gast in de eerste aflevering van de podcast Mindset van een Kampioen , gepresenteerd door Anouk Hoogendijk en Said El Badaoui. In de aflevering gaat de oud-Ajacied in op hoe sociale media sportprestaties kunnen beïnvloeden.

Zelf zegt Sneijder nooit echt geraakt te zijn door kritiek van buitenaf, maar hij geeft aan dat het soms wel zijn weerslag had op zijn familie. "Dat is wat ik zeg: als er leugens verspreid worden, dan vind ik dat kwalijk. Ze snappen soms de impact daar niet van. Dat het gewoon heel veel met een gezin of familie doet", vertelt Sneijder.

"Als je alles hoort in de media, dat kan iemand echt kapotmaken. Dat besef moet er wel gaan komen. Sommigen mensen vinden dat als je op zo’n podium staat dat je er maar tegen moet kunnen, maar niet iedereen kan dat", vervolgt hij.

Als het over Sneijder zelf ging, trok hij zich er helemaal niets van aan. "Dat is een mening en vaak ook nog eens van mensen die mij helemaal niet kennen. Ik heb laatst iets meegemaakt dat ik zei: je moet stoppen met vooroordelen hebben. Je kent die persoon niet, dus je moet daar niks over roepen", vertelt de oud-international.

"Voorbeeld: Johan Derksen en Billy Dans. Derksen kent hem niet, maar Dans duikt op in een programma en dan heeft Derksen daar een mening over. Dat mag, maar hij kent die persoon niet. Die man heeft 40 gouden platen aan de muur hangen, dan heb je wel wat bereikt als tekstschrijver denk ik. Dat doet wat met die mensen", aldus de voormalige Ajacied.