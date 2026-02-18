Wesley Sneijder geniet van oud-Ajacied: "Alle kranten staan vol"

Lang sloeg na rust twee keer toe en had zo een groot aandeel in de comeback van de Turkse club. De vleugelaanvaller speelde echter geen geweldige wedstrijd, moet Sneijder toegeven. "Noa maakt twee goals, maar hij is gewoon de hele wedstrijd onzichtbaar geweest", stelt hij bij Ziggo Sport. "Maar dat telt niet meer na zo'n wedstrijd."

De voormalig profvoetballer denkt dat men zich bij Napoli wel even achter de oren krabt. Lang werd deze winter na een halfjaar in Italië al verhuurd aan Galatasaray. "In Napels staan morgen alle kranten vol, van: 'die hebben het fout gezien', 'Noa Lang twee keer gescoord', 'we zijn niet goed bij ons hoofd hier'. Zo dicht ligt het bij elkaar", aldus Sneijder. "Maar ik hun het hem wel."