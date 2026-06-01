Wesley Sneijder hard voor Ajacied: "Ik kan dat niet begrijpen"
Wesley Sneijder heeft vraagtekens gezet bij de selectie van Wout Weghorst voor het WK. In hun gezamenlijke podcast bespraken Sneijder en Rafael van der Vaart de 26-koppige selectie van bondscoach Ronald Koeman, waarbij vooral de keuze voor de spits van Ajax onderwerp van gesprek was.
Hoewel beide oud-internationals realistisch zijn over de kansen van Oranje, viel één naam Sneijder direct op. "Ik denk aan Wout Weghorst. Ik kan niet begrijpen dat je zo’n seizoen draait en toch beloond wordt met een plek in de selectie voor het WK", aldus de recordinternational.
Sneijder erkent dat de alternatieven beperkt zijn, maar blijft moeite houden met de uitleg achter de keuze van Koeman. "Wie je dan wel zou moeten nemen, weet ik niet want het is ook niet dat we allemaal topspitsen hebben. Dat vind ik vreemd, maar de uitleg snapte ik ook niet. Waarom heb je zo’n type nodig? Om zo’n goaltje tegen Argentinië? Iedere andere in die positie had die ook gescoord."
Van der Vaart herkent daarin een patroon bij de bondscoach. Volgens hem blijft Koeman vaak vasthouden aan eerdere gebeurtenissen. "Koeman houdt wel vast aan zulke momenten, daar gaat hij over nadenken. Hetzelfde met Veerman, Koeman houdt alleen vast aan Oostenrijk. Daar denkt hij steeds aan terug. Daar kom je echt nooit meer vanaf. Hij is daar heel erg van."
Ook de keepersselectie zorgde voor discussie. Van der Vaart verbaasde zich over het aantal doelmannen dat is opgenomen in de WK-selectie. "Dan kom je toch bij de keepers, ik hoorde vier keepers. Maar drie is toch echt zat? Alleen ze nemen vaak een vierde mee om te trainen, maar dat slaat natuurlijk nergens op", lachte hij.
Tot slot kwam ook de positie van Memphis Depay ter sprake. Ondanks zijn beperkte fitheid en zijn verblijf in Brazilië blijft de aanvaller een vaste waarde voor Koeman. Van der Vaart begrijpt die keuze wel. "In onze tijd was Memphis nooit opgeroepen op dit moment, maar we hebben geen spitsen dus ik vind het ook logisch dat je dan bij hem blijft hangen. Ik vind hem nog altijd een geweldige spits, maar in onze tijd was dat nooit gebeurd."
