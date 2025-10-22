Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Wesley Sneijder heeft medelijden met Ajax: "Ze gaven niets weg!"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder begrijpt niet waarom John Heitinga Oscar Gloukh heeft gewisseld tijdens het uitduel met Chelsea, zo vertelt de analist bij Ziggo Sport. Kenneth Taylor kreeg woensdagavond al na ruim een kwartier een rode kaart in het Champions League-duel, waarna Heitinga besloot Gloukh te vervangen door Jorthy Mokio.

Sneijder heeft medelijden met zijn oud-collega, vooral omdat de Ajax-trainer volgens hem een ander plan had. "Het stond goed. In het eerste kwartier was het prima. Ze stonden 4-4-2 met Weghorst en Gloukh als twee hoge spelers. Ze gaven niets weg en in de omschakeling zag je een aantal leuke ballen! Dan gebeurt er zoiets en dan zit ook alles tegen."

De oud-middenvelder van Oranje vindt het bijzonder dat juist Gloukh werd gewisseld, zeker na de recente thuiswedstrijd tegen AZ. "Afgelopen weekend wordt Gloukh gewisseld en keert het hele stadion zich tegen je. Degene die je er op zo'n moment absoluut niet uit mag halen – met alles wat eromheen speelt – is Gloukh. Dat moet je niet doen. Dat is het enige waar ze boos op kunnen zijn."

Wesley Sneijder John Heitinga
