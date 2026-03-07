Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Wesley Sneijder heeft zijn rentree gemaakt op de Nederlandse velden

Cherine
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Ajax-legende Wesley Sneijder heeft zaterdag zijn rentree gemaakt op de Nederlandse velden. De 41-jarige recordinternational kwam zo’n twintig minuten voor tijd in het veld voor de amateurclub OSM '75 uit Maarssenbroek in de wedstrijd tegen Focus '07.

Sneijder beëindigde in 2019 zijn rijke profloopbaan en hield zich sindsdien vooral zijdelings met voetbal bezig, bijvoorbeeld als tv-analist. Recent werkte hij mee aan het programma Nog Eén Keer Fit, waarin hij zijn conditie opbouwde om weer te kunnen voetballen.

Zijn keuze voor OSM ’75 is niet toevallig: zijn oudere broer Jeffrey Sneijder is assistent-trainer en zijn jongere broer Rodney Sneijder speelt er. Voor de andere spelers op Sportpark Fazantenkamp moet het bijzonder zijn geweest om naast een 134-voudig international te staan.

Sneijder won in zijn gloriedagen met Inter Milan bijna alle grote clubprijzen, waaronder de Champions League in 2010, en vierde ook landstitels met AFC Ajax en Galatasaray SK.

