Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wesley Sneijder is furieus op BN'er na vreemdgaan: "Mongool!"

Arthur
bron: Documentaire Lil Kleine
Romy Lukassen en Wesley Sneijder
Romy Lukassen en Wesley Sneijder Foto: © Instagram / Proshots

Aflevering twee van de documentaire over Lil Kleine (30) zorgt opnieuw voor veel opschudding. Waar eerder zijn bekentenis over vreemdgaan de aandacht trok, draait het nu om de heftige reacties uit zijn omgeving. Eén van de meest opvallende reacties komt van oud-Ajacied Wesley Sneijder (41), die zichtbaar woedend is op de rapper.

Voor de camera’s laat Wesley geen twijfel bestaan over zijn gevoelens. "Ik ben echt boos op hem", zegt de oud-voetballer, duidelijk geïrriteerd. Lil Kleine bevestigt: "Hij was echt boos, hoor. Ik zweer het. Hij zegt: 'Waar ben je nou mee bezig, mongool? Die ga je niet meer tegenkomen en ik kan vanuit ervaring spreken. Je kan het een keer doen en ze gaat het je een keer vergeven, maar niet twee keer.'" Wesley en zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau zijn inmiddels al jaren uit elkaar.

Ook Anna, de ex-vriendin van Lil Kleine, komt uitgebreid aan het woord. Zij beschrijft hoe zwaar ze het had in de relatie en hoe ze zichzelf bijna volledig verloor. "Ik denk dus dat hij het leven alleen kan zien als feest, in plaats van fit voelen en gelukkig zijn. Ik liep op een gegeven moment achter de feiten aan en ik kon dat gewoon niet bijhouden. Toch wilde ik hem niet kwijt. Maar daardoor verloor ik mezelf en kreeg ik een leipe mental breakdown."

Op een bepaald moment confronteerde ze hem met een ultimatum: "Jij gaat nu echt met mij zijn in plaats van ik met jou, want anders is er gewoon geen ons meer."

Sneijder zelf is nu samen met de piepjonge Romy Lukassen zoals hierboven te zien is, nadat hij eerder vreemd ging in zijn relatie met Yolanthe Cabau.

Gerelateerd:
Robin van Persie en John Heitinga bij Oranje

Van Persie komt op voor Heitinga: "Vooral niet persoonlijk nemen"

0
Valentijn Driessen

Driessen onthult over Ajacied: "Hij vult gaatjes met praatjes"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wesley Sneijder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd