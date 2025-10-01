Wesley Sneijder is furieus op BN'er na vreemdgaan: "Mongool!"

Aflevering twee van de documentaire over Lil Kleine (30) zorgt opnieuw voor veel opschudding. Waar eerder zijn bekentenis over vreemdgaan de aandacht trok, draait het nu om de heftige reacties uit zijn omgeving. Eén van de meest opvallende reacties komt van oud-Ajacied Wesley Sneijder (41), die zichtbaar woedend is op de rapper.

Voor de camera’s laat Wesley geen twijfel bestaan over zijn gevoelens. "Ik ben echt boos op hem", zegt de oud-voetballer, duidelijk geïrriteerd. Lil Kleine bevestigt: "Hij was echt boos, hoor. Ik zweer het. Hij zegt: 'Waar ben je nou mee bezig, mongool? Die ga je niet meer tegenkomen en ik kan vanuit ervaring spreken. Je kan het een keer doen en ze gaat het je een keer vergeven, maar niet twee keer.'" Wesley en zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau zijn inmiddels al jaren uit elkaar.

Ook Anna, de ex-vriendin van Lil Kleine, komt uitgebreid aan het woord. Zij beschrijft hoe zwaar ze het had in de relatie en hoe ze zichzelf bijna volledig verloor. "Ik denk dus dat hij het leven alleen kan zien als feest, in plaats van fit voelen en gelukkig zijn. Ik liep op een gegeven moment achter de feiten aan en ik kon dat gewoon niet bijhouden. Toch wilde ik hem niet kwijt. Maar daardoor verloor ik mezelf en kreeg ik een leipe mental breakdown."

Op een bepaald moment confronteerde ze hem met een ultimatum: "Jij gaat nu echt met mij zijn in plaats van ik met jou, want anders is er gewoon geen ons meer."

Sneijder zelf is nu samen met de piepjonge Romy Lukassen zoals hierboven te zien is, nadat hij eerder vreemd ging in zijn relatie met Yolanthe Cabau.