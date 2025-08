Wesley Sneijder keert terug op voetbalveld: "Ik kan niet wachten"

Hoewel Wesley Sneijder in augustus 2019 officieel afscheid nam van het profvoetbal, laat de recordinternational van Oranje zijn kicksen nog altijd weleens uit de kast halen. Later deze maand maakt de oud-Ajacied zijn opwachting bij een speciaal evenement van Ronaldinho, zo meldt Sportnieuws .

Op zaterdag 9 augustus 2025 vindt in het Rudolf-Tonnstadion in Schwechat, nabij Wenen, het demonstratieduel Magic Moments with Ronaldinho plaats. Sneijder is een van de grote namen die zijn opwachting maakt bij dit voetbalfeest.

In een promotievideo op Instagram richt Sneijder zich rechtstreeks tot de Oostenrijkse fans: "Hallo Oostenrijk. Op 9 augustus ben ik bij de wedstrijd met legendarische spelers met onder meer Ronaldinho. Ik heb er veel zin in, ook om andere prominente oud-spelers te ontmoeten. De pot vindt plaats nabij Wenen. Ik kan niet wachten om jullie allemaal te zien en een potje voetbal te spelen."

Voor wie het spektakel wil bijwonen, zijn er verschillende ticketopties beschikbaar via Eventbrite. Een staanplaats is te koop vanaf 20 euro, terwijl je voor een zitplaats minstens 90 euro betaalt. De echte fan kan kiezen voor een VIP-ticket vanaf 510 euro.

Daarnaast wordt er in het Marriott Hotel Vienna een exclusieve players party georganiseerd, waar je voor 410 euro bij kunt zijn. Deze avond wordt omschreven als: "Een all-inclusive avond met buffet en drankjes, Ronaldinho ter plaatse."