Wesley Sneijder keihard: "De slechtste die ik ooit gezien heb"

Wesley Sneijder, Ruud Gullit en Kees van Wonderen hebben niet genoten van de Klassieker. De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax eindigde zondag in 1-1. 

De wedstrijd in de Kuip was weinig spectaculair. "Het was de slechtste die ik ooit heb gezien", oordeelt Sneijder in Rondo van Ziggo Sport. "Je hoopte op een opstootje, of dat iemand die netten weghaalde en dat er iets op het veld kwam. Gewoon dat er iets gebeurt. Dat er wel wat meer spanning op zat, was wel te zien."

Ook Gullit was niet onder de indruk van wat hij zondag zag. "Het was de lamme tegen de blinde. Je mist ook kwaliteit", aldus de voormalig profvoetballer. "Ajax ging ook terug, daardoor leek het alsof Feyenoord heel dominant was, maar dat was niet zo. Ze speelden beiden om niet te verliezen."

Volgens Van Wonderen zegt het veel over de staat van het Nederlands voetbal. "Dat geeft ook het probleem aan in Nederland. Dat twee topclubs in Nederland het niet voor elkaar hebben", stelt de clubloze oefenmeester. "Maar Nederland is ook gebaat bij een goed Ajax en Feyenoord. Ajax struggelt al jaren door alles wat er gebeurt is, maar dat is ook niet goed voor Nederland."

