Wesley Sneijder kraakt keuze Farioli: "Ik vind het echt bizar"

Ajax speelde zondag een dramatische wedstrijd tegen de bezoekers van NEC. “Het was een soort van verlamming. Dat kan zijn gekomen door het feit dat ze het veld opgingen toen Feyenoord voor stond en dat ze terugkwamen en het 2-3 stond. Dan ga je het veld op en zeg je tegen elkaar: misschien kunnen we kampioen worden", merkt Sneijder op in Rondo. "Dan kom je terug en dan is het 2-3. Dat kan verlammend hebben gewerkt."

Sneijder zag dat Ajax weinig voor elkaar kon spelen. “Als je dan ziet welk elftal op het veld staat en je hebt ten eerste geen opbouw, ten tweede geen diepgang, dan wordt voetballen heel erg lastig", stelt hij. “NEC kwam naar de Arena en vond het allemaal wel prima. Die gaven alle ruimte aan Ajax, maar ze maakten er geen gebruik van. Dat konden ze ook niet. Met deze spelers verdien je het ook niet. Bij Ajax moet het hele roer om. Die zie ik niet twee keer winnen met deze ploeg.”

Ook de keuze om Steven Berghuis linksachter te zetten, roept vraagtekens op bij Sneijder. “Farioli dacht misschien: we hebben nu Weghorst in de spits. Die kan goed koppen, met zijn bandje om. Die dacht dat Berghuis dan de rechtsback voorbijkomt en een voorzet kon geven. Dan kent hij Berghuis niet goed genoeg", kraakt de voormalig profvoetballer. "Dat kan toch niet. Die heeft daar nog nooit gespeeld. Ik vind het echt bizar wat er is gebeurd.”