2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Wesley Sneijder krijgt doodsbedreigingen na Champions League-duel

Rik Engelbertink
bron: Ziggo Sport
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Wesley Sneijder heeft ontzettend veel berichten gekregen uit Argentinië na zijn veroordeling van Gianluca Prestianni na het duel tussen Benfica en Real Madrid. De Argentijn zou Vinicius Jr. racistisch bejegend hebben, maar Argentijnse fans geloven de Braziliaan niet. 

"Ik denk dat dit niet zomaar klaar is. Die teamgenoten van hem zijn er ook wel van overtuigd dat Vinícius dit niet verzint", zei Sneijder afgelopen week over de zaak bij Ziggo Sport. "Je zag bij Prestianni ook de angst in zijn ogen. Je zag al dat hij wist dat hij een hele grote fout heeft gemaakt. Ik denk dat het nog wel een staartje krijgt", zei Sneijder.

Dinsdagavond kwam hij terug op het voorval. "Prestianni zou het nooit toegeven als hij het gezegd zou hebben. Maar het is een verschrikkelijk onderwerp. Ik heb vorige week 4000 doodsbedreigingen gehad uit Argentinië, omdat ik mijn mening heb gegeven. Iedereen mag zijn mening geven. De mensen die mij bedreigen, hebben ook een mening. Ik heb ook een mening op basis van wat ik zie."

Prestianni kreeg een schorsing van één duel, ondanks dat zijn schuld niet bewezen kon worden. "Ik denk dat Benfica al had moeten denken: laten we deze jongen niet meenemen. Ik denk dat de UEFA dat ook gedacht heeft om hem te beschermen en het dan verder uit te zoeken, maar men gaat daar niet veel verder mee komen. Hij heeft alles tegen, maar hard bewijs leveren kan je niet."

Op de Instagram van Sneijder zijn veel reacties te zien van Argentijnen. Het gaat vooral om fans van Prestianni die reageren met foto’s en filmpjes van Lionel Messi met de wereldbeker.

