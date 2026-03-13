Het laatste Ajax Nieuws

Wesley Sneijder lovend: "Ik zie in hem écht de Ajax-school terug"

Joram
bron: La Gazzetta dello Sport
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Wesley Sneijder is onder de indruk van het werk dat oud-teamgenoot Cristian Chivu levert bij Internazionale. De oud-Ajax-speler vindt dat de Roemeense trainer meer waardering verdient voor zijn prestaties bij de Italiaanse topclub. Chivu kent een wisselvallig eerste seizoen als hoofdtrainer in Milaan, maar staat met de Nerazzurri wel bovenaan in de Serie A.

Volgens Sneijder wordt soms vergeten onder welke omstandigheden Chivu begon. "Misschien duurt het even voordat het besef van de prestatie doordringt... Chivu erfde een team dat gebroken was door enorme teleurstellingen: ik was erbij in München, en zo'n resultaat draag je met je mee", zegt Sneijder in gesprek met La Gazzetta dello Sport, verwijzend naar de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain (5-0).

Of Sneijder al tijdens hun spelerscarrière zag dat Chivu trainer zou worden, vindt hij lastig te zeggen. "Ik vind het niet prettig als mensen zeggen dat een speler al een coach op het veld is: je kunt er aanleg voor hebben, maar je weet nooit wat er met je leven gebeurt. Cristian is altijd methodisch, intelligent en een goede observator van het spel geweest, omdat hij de voeten van een spelmaker had. En dan nog iets: zowel hij als ik is fan van Inter, maar in Cristian zie je echt de Ajax-school terug", aldus Sneijder. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Wesley Sneijder Cristian Chivu
