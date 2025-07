Wesley Sneijder 'mega trots' op FC Utrecht-debutant Jessey Sneijder

Jessey Sneijder heeft zaterdag zijn officieuze debuut voor FC Utrecht gemaakt. De 18-jarige Sneijder jr. viel in in de oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge. Het zorgt voor veel trots bij zijn vader, oud-Ajacied Wesley.

FC Utrecht oefende zaterdagmiddag tegen Cercle Brugge. De club uit de Domstad won met 2-0. In de tweede helft viel Sneijder junior in. De 18-jarige middenvelder sluit dit seizoen aan bij Jong FC Utrecht, maar mag in de voorbereiding meedraaien bij de hoofdmacht.

Wesley Sneijder deelde via Instagram Story een screenshot van zijn zoon. "Mega trots op je", schrijft de oud-voetballer daarbij. Ook Rodney Sneijder deelt zijn trots: "Eerste minuten in Utrecht 1, ik ben trots op je."