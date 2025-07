Wesley Sneijder niet verliefd op nieuwe vriendin: "Geen kriebels"

Wesley Sneijder heeft zich in het nieuwe programma Het waren 2 fantastische dagen opvallend openhartig getoond. Eerder kwam al naar buiten hoe hij denkt over de ophef rondom zijn veel jongere vriendin, de 23-jarige Romy Lukassen. Nu blijkt dat hij in het programma nog een opvallende onthulling doet over zijn gevoelens voor haar.

In het SBS 6-programma gaan bekende gasten in gesprek met Jaimie Vaes en Igone de Jongh over persoonlijke onderwerpen. Tijdens de eerste aflevering, die zondag om 20.00 uur wordt uitgezonden, is het Sneijder die zich niet schroomt om zich kwetsbaar op te stellen. Daarbij komt ook zijn relatie met Lukassen ter sprake.

Vaes vraagt hem rechtstreeks: "Ben je verliefd?" Sneijder twijfelt hoorbaar en antwoordt: "Ehh, ik vind verliefd zo een..." Waarop Vaes haar vraag herformuleert: "Laat ik het zo zeggen, zit er genoeg gevoel bij?" Sneijder antwoordt vervolgens: "Ik heb... Ja, ja. Dat wel. Maar ja, verliefd, verliefd… Wat is verliefd? Kriebels? Ik krijg op 40-jarige leeftijd geen kriebels meer hoor."

Wanneer Vaes opmerkt dat je dat niet zeker kunt weten, vraagt De Jongh om uitleg. Sneijder reageert: "Ja, dat heb ik niet meer. Dat had ik vroeger wel, maar nu… Ja, ik ben hard geworden daarin. Ik weet niet. Ik heb zoveel meegemaakt… Het is ook een stukje angst misschien wel, weet je wel, dat ik zoiets heb van…” Daarmee laat de recordinternational doorschemeren dat hij moeite heeft om zich volledig open te stellen in zijn nieuwe relatie.

De uitspraken van Sneijder zorgen voor verbaasde reacties bij Shownieuws. Entertainmentdeskundige Eline de Ruig zegt: “Ik zou dit heel moeilijk vinden.” Presentatrice Tooske Ragas leeft mee met Lukassen: "Ik zou dit ook niet zo fijn vinden." Schrijfster Iris Enthoven sluit zich daarbij aan: "Ja, ik zou dit ook niet tof vinden. Als ik haar was zou ik een beetje denken van…" Waarop De Ruig haar aanvult: “Ik zit in de gevarenzone, ja.” Enthoven besluit: “Ja, ik zou wel even bellen van: hoe zit dit met ons?”