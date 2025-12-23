Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Wesley Sneijder om de tafel met Ajax: "Dat was een fijn gesprek"

Arthur
bron: Rondo
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder heeft recent een 'fijn gesprek' gehad met Menno Geelen bij Ajax. Dat vertelde hij maandagavond in Rondo op Ziggo Sport. Over wat er precies besproken is, houdt Sneijder zich op de vlakte.

"Ajax moet ook rust bewaren nu", reageerde de oud-middenvelder op Marco van Basten, die vindt dat de Amsterdammers Fred Grim moeten laten zitten zolang dat goed gaat. "Volgens mij speelt er heel veel. Dat moeten ze eerst regelen en dan moeten ze bepalen wie er de nieuwe trainer wordt", aldus Sneijder.

Op de vraag of hij mee beslist over de toekomst van de club, antwoordde hij: "Op dit moment nog niet. Een nieuwe technisch directeur wil ook zijn eigen trainer meenemen. Het zou gek zijn als er een nieuwe trainer is, voordat er een nieuwe td is. Ik heb wel gesproken met Ajax. Ik heb een goed gesprek gehad met Menno (Geelen, red.), dat was een fijn gesprek."

Sneijder benadrukte het belang van eerst een technisch directeur aanstellen: "Eerst moet er een td komen. Het was fijn hoe we over Ajax en het idee dat we over de club hebben spraken. Het was een kort gesprek, het was vlak voordat ik naar Curaçao ging. Het was een officieel gesprek. We hebben een aantal dingen besproken, die ik niet hier ga delen. Het beeld is heel duidelijk: er moet een nieuwe td komen en dan gaan we kijken waar mijn positie zit", aldus de voormalige topmiddenvelder.

