Wesley Sneijder reageert op beschuldiging van cocaïnegebruik

Zaterdag was Wesley Sneijder te gast in een speciale aflevering van de 538 Middagshow Live, die werd uitgezonden vanuit de Johan Cruijff ArenA ter gelegenheid van de première van de documentaireserie over Johan Cruijff. Na de uitzending werd Sneijder via Instagram door Yvonne Coldeweijer in een bericht betrokken.

Sneijder vertelde bij 538 over zijn herinneringen aan Cruijff, terwijl hij duidelijk last had van zijn neus. Coldeweijer reageerde meteen op de beelden via Instagram. "Zit er nou wat onder je neus, Wes", schreef de juice-influencer, waarmee ze Sneijder schijnbaar van cocaïnegebruik beschuldigde. Kort daarna volgde een verklaring van haar kant. "Ik suggereerde dat hij voor de opnames van dit filmpje bij 538 misschien een oliebol had gegeten met poedersuiker", gaf ze toe.

Sneijder reageerde door Coldeweijer een bericht te sturen. "Wes heeft mij benaderd en uitgelegd dat hij heel erg last heeft van hooikoorts en nu een neusspray gebruikt." Coldeweijer corrigeerde haar eerdere opmerkingen en gaf aan te begrijpen wat het vlekje onder zijn neus veroorzaakte. Ze sloot af door Sneijder beterschap te wensen.

Tijdens de lancering van de nieuwe Videoland-serie Football Island sprak Voetbalzone ook met Sneijder. Daar was de voormalig Oranje-international eveneens bezig met een neusspray en bevestigde hij dat hij last had van hooikoorts.