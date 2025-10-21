Wesley Sneijder snapt niets van Ajax-directeur: "Belachelijk"

Het recente interview van Alex Kroes met supportersplatform Ajax Life heeft voor de nodige ophef gezorgd, met name bij oud-Ajacied Wesley Sneijder. De voormalig middenvelder is van mening dat Kroes met zijn uitspraken de onrust binnen Ajax verder heeft aangewakkerd.

In het interview liet de technisch directeur weten dat hij de zware Champions League-nederlagen tegen Internazionale en Olympique Marseille al had zien aankomen. Over de wedstrijd in Frankrijk zei Kroes: "Iemand vroeg mij wat het ging worden. '3-0 voor Marseille,' antwoordde ik. Hoe ik dat kon zeggen... En bij Ajax-Inter? 'Als we met 1-0 verliezen, ben ik niet ontevreden,' zei ik vooraf tegen onze trainers."

Kroes benadrukte dat hij uiteraard niet uitging van een nederlaag. "Natuurlijk begrijp ik dat er 55.000 toeschouwers zitten en een paar miljoen voor de buis. Het wil zeker niet zeggen dat je met die gedachte begint en speelt om te verliezen. Integendeel, na 35 minuten had ik nog het idee dat er wat te halen viel tegen Inter."

Voor Sneijder zijn die uitspraken onbegrijpelijk. Aan tafel bij Rondo is hij kort en krachtig: "Belachelijk." Hij voegt daaraan toe: "Je hoeft daar ook geen antwoord op te geven en je hoeft het ook niet te vermelden. Hier treed je toch niet mee naar buiten?"

Ook trainer Alex Pastoor sluit zich aan bij de kritiek. "Dit komt op mij over alsof je de rode loper uitrolt, zo van: het kan allemaal nóg slechter. Bij een sportman komt dit toch nooit in je op?" Hij besluit: "Al moet je met Ajax naar FC Barcelona of PSG, dan probeer je toch te winnen? Je kunt je trainer beschermen, maar niet door dit soort dingen te zeggen."