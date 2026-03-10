Wesley Sneijder verbaasd door Ajax: "Dat is nog niet gebeurd"

Van der Vaart begrijpt er weinig van, zo laat hij maandagavond weten in Rondo van Ziggo Sport. "Ik vind het namelijk ongelooflijk dat er nog niet gebeld is. Ik snap er geen reet van. Met zijn status vind ik het ongelooflijk dat hij hier elke keer moet zitten", stelt hij over zijn collega.

Sneijder geeft toe langzaam geïrriteerd te raken van de radiostilte van Ajax. "Inderdaad wat je zegt: het staat iedere keer weer dat ik een open sollicitatie houd hier, integendeel! Ik ben daarna benaderd. Ik heb gezegd wat ik eventueel graag zou willen doen. Ik heb met de club gesproken, daarna heb ik contact gehad met Jordi, die zou bij mij terugkomen; is nog niet gebeurd en ik wacht daar rustig op", legt hij uit.