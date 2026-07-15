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Wesley Sneijder verdrietig na verlies: "Het kan niet meer..."

Arthur
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Orange Pictures

12 juli blijft een beladen datum voor de familie Sneijder. Het is precies drie jaar geleden dat Sylvia Sneijder, de moeder van Wesley en Rodney Sneijder, overleed. Beide broers staan daarom op sociale media uitgebreid stil bij haar overlijden en delen emotionele woorden.

Bij Sylvia Sneijder werd in 2022 longkanker vastgesteld. Een jaar later, op 12 juli 2023, overleed zij op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte. Wesley Sneijder sprak onlangs nog openhartig over het gemis van zijn moeder in een interview met LINDA.

"Als ik land op Schiphol en terugrijd naar Utrecht, heb ik nog steeds het gevoel dat ik even een bakkie ga doen bij mijn ouders. Tot op de dag van vandaag, maar het kan niet meer." Op de derde sterfdag van zijn moeder deelt de recordinternational een emotioneel bericht op Instagram. "Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Sommige mensen laten een leegte achter die nooit meer wordt opgevuld. Jouw liefde, je warmte en de mooie herinneringen draag ik elke dag met me mee", schrijft Sneijder.

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