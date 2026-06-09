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Wesley Sneijder waarschuwt Koeman: "Zo gaat het niet werken"

Niek
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

De beoogde basis van het Nederlands elftal won maandagavond met 2-1 van Oezbekistan, maar Wesley Sneijder was niet onder de indruk. De voormalig profvoetballer, die zijn grote doorbraak beleefde bij Ajax, sluit niet dat het Nederlands elftal tijdens het WK met een andere opstelling gaat spelen. 

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"Het is nog steeds in de voorbereiding. Laten we hopen dat het straks wel staat", sprak hij dinsdagochtend bij 538. "Ik geloof niet dat wij 4-3-3 gaan spelen. Ik geloof het gewoon niet. Ik denk dat Koeman niet teveel prijs wil geven en dat hij straks ineens iets heel anders uit de hoge hoed tovert", aldus Sneijder. 

De oud-international kent Koeman echter langer dan vandaag, want beide heren werkten in het verleden met elkaar samen bij Ajax. "Zo'n trainer is hij inderdaad niet", constateert hij. "Daarom zeg ik ook: we mogen het alleen hopen met z'n allen. Want zó gaat het niet werken", waarschuwt Sneijder. 

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