Wesley Sneijder waarschuwt: "Wil het iedereen vragen: stop ermee"

"We hebben allemaal social media en we doen er allemaal aan mee, maar ik vind dat er een leeftijdsgrens moet komen", zegt Sneijder in de podcast Mindset van een Kampioen. "Laatst hebben ze dat ook besproken in de Tweede Kamer. Daar werd het ook aangehaald en dat is heel belangrijk."

Volgens Sneijder zouden kinderen onder de zestien jaar niet op social media moeten zitten, 'of onder ouderlijk toezicht'. De oud-international waarschuwt voor de psychologische druk en sociale gevolgen die het met zich meebrengt. "Kijk om je heen wat er gebeurt. Ze krijgen alles mee. Als wij als volwassenen iets posten en daar een beetje kritiek op krijgen... Daar kan je maling aan hebben. En er zullen ook goede meningen zijn. Maar als je kijkt naar de jeugd, is dat heel gevaarlijk."

Met name het risico op pesterijen baart Sneijder zorgen. "Er kan heel veel ellende door ontstaan. Je kan ineens willen laten zien dat je heel belangrijk of erg aantrekkelijk bent." Hij sluit zijn betoog af met een duidelijke oproep: "Er moet echt een stop op gaan komen. Zeker een leeftijdsgrens. Ik wil het bijna bij deze iedereen vragen: stop ermee. Zestien jaar en daarboven is prima. Dan ben je nog niet volwassen, maar dan is het wel koppie wat verder, denk ik."