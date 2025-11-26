Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Wesley Sneijder weet: "Ajax moet nu van héél ver en diep komen"

Amber
bron: Ziggo Sport
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © Pro Shots

Wesley Sneijder is positief verrast door het optreden van Fred Grim na afloop van Ajax – Benfica. De analist van Ziggo Sport vindt dat de interim-trainer een sterke indruk maakt in een lastige fase voor de club.

"Ik vind hem heel duidelijk", begint Sneijder. "Hij komt zelfverzekerd over en heeft een plan, zoals hij aangeeft. Grim had ook een Plan B, voor het geval het niet zou gaan lopen. Hij geeft aan dat hij de spelers heeft laten meebeslissen over het omschakelen van een 4-4-2 naar een 5-3-2. Dan ben je er toch wel mee bezig, hoewel je dat natuurlijk ook moet zijn als coach."

De oud-middenvelder ziet ondanks de nederlaag ook lichtpuntjes bij Ajax. "Er komt nu vanuit de spelersgroep iets en dat klinkt als muziek in de oren. Rayane Bounida laat het vandaag zien en heeft vertrouwen gekregen. Daar kan hij mee verder. Dat soort dingen moeten langzaam weer in die groep gaan slijpen."

Volgens Sneijder is het nu vooral belangrijk dat Ajax gaat bouwen aan stabiliteit en positiviteit. "Er moeten lichtpuntjes en overwinningen komen, waardoor iedereen weer positief gaat zijn. Dat is een lange weg, dat weet Grim ook", vervolgt hij. "We zijn zoveel gewend van deze club, maar Ajax moet nu van héél ver en diep komen. Dat gaat wel eventjes duren."

