Wesley Sonck verklapt over dochter Amy: "Het is verschrikkelijk"

In de podcast ‘Gekoppeld’ liet voormalig Ajax-speler Wesley Sonck een verrassend persoonlijke kant zien. Niet zijn goals, tactiek of herinneringen aan de gloriejaren kwamen aan bod, maar vooral zijn gezin en de band met zijn dochter.

Met een glimlach sprak Sonck over zijn dochter Amy, die hem vaak een spiegel voorhoudt. "Ze heeft exact hetzelfde karakter als ik. Soms verschiet ik van mezelf als ik haar bezig zie. Verschrikkelijk."

Die sterke gelijkenis zorgt volgens hem soms voor botsingen, maar net zo vaak voor herkenning. "Ze kan ook gerust 48 uur lang stil zijn, net als ik." Het confronteert Sonck om zijn eigen karakter zo duidelijk terug te zien in zijn dochter, maar tegelijk maakt het hun band bijzonder hecht.

De oud-spits gaf verder eerlijk toe dat samenleven met hem niet altijd eenvoudig is. "Virginie en ik geven niet snel toe", vertelde hij openhartig. "Het gebeurt soms dat ik twee of drie dagen geen woord zeg. Voor mij is dat de manier om de rust te bewaren." Volgens Sonck gaat het daarbij niet om koppigheid, maar om een bewuste keuze. "Ik ben oud genoeg om zelf te weten wat werkt voor mij."