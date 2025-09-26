Wesley Sonck wijst naar Ajax en PSV: "Dat wil wel iets zeggen"

PSV blijft in België onderwerp van gesprek na de 1-3 nederlaag tegen Union Sint-Gillis in de Champions League. Volgens ex-Ajacied Wesley Sonck zouden Belgische ploegen het beter doen dan Eredivisionisten als er nu een BeNe-liga bestond.

"Voor mij wel. Nederland is wakker geschud door een ploegje uit Brussel en het is niet Anderlecht. Vorig jaar won Union van Ajax en nu van PSV, dat wil wel iets zeggen", begint Sonck tegenover het Belgische Sporza als analist.

De ex-aanvaller ziet vooral Club Brugge en Union als vaandeldragers van het Belgische voetbal. "Ik vind dat Club Brugge op dit moment samen met Union misschien het beste presteert, ook in Europa", klinkt het. Justien Odeurs is het eens. "Qua spelniveau steken die twee boven de topploegen van Nederland uit", stelt de voormalig keepster van het Belgische vrouwenelftal.

Sonck speelde één seizoen bij Ajax. "Ik ken de Nederlandse competitie ook, daar wordt veel meer open gespeeld. Onze competitie is een moeilijke competitie door het voetballende én het fysieke. Die combinatie is er wat minder in Nederland en PSV heeft aan den lijve ondervonden. Dat het niet zo evident is om tegen een Belgische ploeg te spelen", concludeert hij.

"Zeker tegen Union, dat sluwer en geslepen is in dat voetbal. Zij laten de bal aan de tegenstander, maar als ze die veroveren, zit de tegenstander met een probleem", aldus de oud-voetballer.