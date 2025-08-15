Wessel Dammers overtuigd: "Ajax gaat veel plezier aan hem beleven"

"Ko was heel flexibel en wendbaar, daar was hij veel mee bezig, altijd aan het rekken en strekken en op zo'n yoga-matje", vertelt Dammers in Voetbal International. "Die wendbaarheid hielp hem denk ik ook in het verdedigen, want hij was heel sterk in de één-tegen-één, vond ik. Als hij een behendige buitenspeler tegenover zich had, was hij altijd heel lastig passeren, omdat hij snel kon draaien."

"Ko was vooral goed in het pure verdedigen: ballen onderscheppen, afpakken, duels winnen en de timing van het instappen", vervolgt de huidig verdediger van het Deense Randers. "Coachen deed hij in onze tijd bij Groningen niet zoveel, dat had denk ik echt met de taalbarrière te maken. Maar als hij rugdekking moest geven, dan stond hij er altijd, daar kon je van op aan."

"Hij was sterk in dat lezen, in de ruimtes verdedigen en wist waar hij zijn tegenstander naartoe wilde dwingen", gaat hij verder. "Je merkte wel dat het een jongen met heel veel potentie was. Ook vanuit de staf waren ze heel lovend over Ko, hij was gewoon al heel stabiel en had niet echt zwakke plekken."

"Aan de bal was hij nog niet heel bepalend, niet zoals een Daley Blind bijvoorbeeld, maar wel gewoon heel zeker, hij deed geen gekke dingen. Ik denk dat Ajax sowieso verdedigend heel veel plezier gaat beleven aan Ko. Ook met zo'n hoge laatste lijn, zie ik hem verdedigend niet heel snel in de problemen komen. En: hij blijft zich ontwikkelen, ook in dat voetballende gedeelte, dat natuurlijk bij Ajax hoort", aldus Dammers.