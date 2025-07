'West Ham wil miljoenen voor Kudus, Ajax mag hopen op cadeautje'

Volgens transferjournalist Ben Jacobs zijn West Ham en Spurs in gesprek over een overstap van Kudus. De Ghanees heeft een clausule van 98 miljoen euro in zijn contract, waarvoor hij sowieso naar een andere club in de Premier League kan. West Ham wil zeventig miljoen euro voor Kudus.

Een eerste bod van Tottenham, rond de zestig miljoen euro, is inmiddels afgewezen. Ook Ajax volgt de ontwikkelingen rond Kudus met bijzondere interesse. De club kan bij een eventuele megatransfer profiteren via een solidariteitsbijdrage en een eerder bedongen doorverkooppercentage. Dat percentage zou tussen de tien en vijftien procent liggen, wat betekent dat een miljoenenbedrag richting Amsterdam kan vloeien.