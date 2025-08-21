'West Ham ziet Diouf voor Inter kiezen en kijkt naar Taylor'

West Ham United moet zijn transferlijst met middenvelders inkorten. Andy Diouf van RC Lens lijkt namelijk op weg naar Internazionale. De 21-jarige Fransman heeft volgens transferexpert Fabrizio Romano gekozen voor een overstap naar Italië, waar hij voor een transfersom van circa twintig miljoen euro tekent bij de Serie A-topclub.

Diouf was één van de spelers op het uitgebreide verlanglijstje van West Ham, dat zijn middenveld deze zomer flink wil versterken. Door het vertrek van Edson Álvarez naar Fenerbahçe is er ruimte ontstaan voor maar liefst twee nieuwe namen: één controlerende middenvelder en één met meer aanvallende kwaliteiten, zo weet The Guardian.

Tot dusver beet de Londense club haar tanden stuk op Mateus Fernandes (Southampton), waarvoor een prijskaartje van ruim 57 miljoen euro geldt, en ook deals voor Marc Casado (FC Barcelona) en Andrey Santos (Chelsea) kwamen niet van de grond.

Daarom verschuift de focus naar andere opties. Feyenoorder Quinten Timber en Ajacied Kenneth Taylor worden nadrukkelijk genoemd. Beide internationals hebben zich al langere tijd in de kijker gespeeld en zouden passen in de profielen die manager Graham Potter zoekt.