Westerman over Ajax: "Dit is natuurlijk een afgang eerste klas"
Koert Westerman zeigt zich verbaasd over de manier waarop bij Ajax de plaatsing voor de voorrondes van de Conference League werd gevierd.
Dat zegt hij bij de Eredivisie Awards tegen VoetbalPrimeur. Ajax versloeg FC Utrecht in de finale van de play-offs om Europees voetbal na strafschoppen.
Westerman is kritisch op de euforie binnen de Amsterdamse club na afloop. "Ik vond het persoonlijk erg gênant hoe het behalen van de voorrondes van de Conference League werd gevierd. Ik bedoel: accepteer dat je dat hebt gewonnen en snel wegwezen, want dit is natuurlijk een afgang eerste klas. Dan denk ik: denk nou even na over wat voor seizoen je nou precies hebt gehad."
