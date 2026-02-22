Westermann dankbaar voor reserverol bij Ajax: "Ik was gefrustreerd"

Heiko Westermann dook in de zomer van 2016 op bij Ajax, maar veel minuten maakte hij niet in Amsterdam. Toenmalig trainer Peter Bosz zette hem op de bank, maar gaf de ervaren Duitser wel een opdracht mee. Een waardevolle les, zo geeft hij zelf aan.

"Peter Bosz haalde mij erbij om een groep ongelooflijke jonge talenten te leiden", vertelt Westermann aan De Telegraaf. "Het was de generatie van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Davinson Sánchez. Hij zei duidelijk: 'Heiko, jouw rol is om hen te steunen. En dat begint vanaf de bank'. Ik geloofde hem eerst niet. Ik had eerder gehoord dat ik op de bank zou belanden, maar telkens eindigde ik in de basiself."

"Maar deze keer was het echt. De eerste drie maanden was dat één grote worsteling. Ik was gefrustreerd. Ik belde elke week mijn agent op zoek naar een uitweg. Ik wilde spelen, niet vanaf de zijlijn toekijken", vervolgt hij. Een gesprek met Bosz veranderde alles. "Hij liet me daar niet alleen achter, hij sprak met me. Hij legde het 'waarom' uit."

"Hij liet me zien dat ik door met deze toptalenten te trainen, hun niveau naar een hoger niveau tilde, en zij het mijne. Het ging niet meer alleen om mij. Ik realiseerde me dat leider zijn niet altijd draait om de minuten die je speelt. Het gaat erom hoe je de persoon naast je helpt groeien. Om eerlijk te zijn was deze rol en het hele proces een jaar lang helemaal prima voor mij", aldus Westermann.