KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Westerveld waarschuwt: "Als je Guardiola nu bij Ajax neerzet..."

Niek
Sander Westerveld
Sander Westerveld Foto: © BSR Agency

FC Twente staat na twaalf wedstrijden op een (gedeelde) achtste plek in de Eredivisie en de Tukkers wisten in de laatste vier competitieduels slechts drie punten te pakken. Toch is Sander Westerveld nog altijd enthousiast over de aanstelling van trainer John van den Brom. 

"Ik heb met hem gespeeld bij Vitesse en ken hem als trainer van AZ, toen mijn zoon (Sem, red.) daar nog speelde. Arne Slot was toen zijn assistent", blikt hij terug in het Youtube-programma VoetbalTijd. "Ik vind het echt een hele goede trainer. Hij is ook wel de juiste man op de juiste plek, maar dan blijft het ook een beetje het Ajax-verhaal", vervolgt Westerveld met een vergelijking over de situatie bij de club uit Amsterdam. 

"Als je Guardiola (de manager van Manchester City, red.) nu bij Ajax neerzet, wordt alles misschien net iets beter, dat ze de bal iets beter naar elkaar kunnen spelen of iets, maar daar win je ook niks mee", voorspelt hij. "Het is gewoon echt de kwaliteit van de selectie op dit moment. Je ziet net dat ze (FC Twente, red.) vier punten van Ajax staan volgens mij, dat is de nummer vier. Dus het kan allemaal nog", benadrukt Westerveld. 

René Wagelaar hoopt dat de oefenmeester van FC Twente een wijziging door gaat voeren in zijn opstelling. "FC Twente moet een scorende speler hebben", constateert hij. "Dat hoeft niet Steijn te zijn, maar... Vennegoor of Hesselink valt nooit in. En weet je wat ik ook raar vind, Sander, dat ze die Van Wolfswinkel: die blijft aldoor maar staan. Dus Lammers komt erin, ik dacht in minuut 70 dus twintig minuutjes. 'Die moet fit worden' zeggen ze dan. Ja, maar wanneer wordt hij dan fit? Zet Lammers er maar gewoon een tijdje op. Laat hem maar spelen, in het ritme komen en alles", aldus Wagelaar. 

Gerelateerd:
Erik ten Hag

'Ten Hag wilde terug naar Ajax, maar keuze van Kroes voorkomt dat'

0
Johan Derksen

Derksen haalt uit na ontslag John Heitinga: "Dat vind ik slecht"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd