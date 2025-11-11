Westerveld waarschuwt: "Als je Guardiola nu bij Ajax neerzet..."

FC Twente staat na twaalf wedstrijden op een (gedeelde) achtste plek in de Eredivisie en de Tukkers wisten in de laatste vier competitieduels slechts drie punten te pakken. Toch is Sander Westerveld nog altijd enthousiast over de aanstelling van trainer John van den Brom.

"Ik heb met hem gespeeld bij Vitesse en ken hem als trainer van AZ, toen mijn zoon (Sem, red.) daar nog speelde. Arne Slot was toen zijn assistent", blikt hij terug in het Youtube-programma VoetbalTijd. "Ik vind het echt een hele goede trainer. Hij is ook wel de juiste man op de juiste plek, maar dan blijft het ook een beetje het Ajax-verhaal", vervolgt Westerveld met een vergelijking over de situatie bij de club uit Amsterdam.

"Als je Guardiola (de manager van Manchester City, red.) nu bij Ajax neerzet, wordt alles misschien net iets beter, dat ze de bal iets beter naar elkaar kunnen spelen of iets, maar daar win je ook niks mee", voorspelt hij. "Het is gewoon echt de kwaliteit van de selectie op dit moment. Je ziet net dat ze (FC Twente, red.) vier punten van Ajax staan volgens mij, dat is de nummer vier. Dus het kan allemaal nog", benadrukt Westerveld.

René Wagelaar hoopt dat de oefenmeester van FC Twente een wijziging door gaat voeren in zijn opstelling. "FC Twente moet een scorende speler hebben", constateert hij. "Dat hoeft niet Steijn te zijn, maar... Vennegoor of Hesselink valt nooit in. En weet je wat ik ook raar vind, Sander, dat ze die Van Wolfswinkel: die blijft aldoor maar staan. Dus Lammers komt erin, ik dacht in minuut 70 dus twintig minuutjes. 'Die moet fit worden' zeggen ze dan. Ja, maar wanneer wordt hij dan fit? Zet Lammers er maar gewoon een tijdje op. Laat hem maar spelen, in het ritme komen en alles", aldus Wagelaar.