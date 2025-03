Wie fluit PSV - Ajax? "Waarom niet een grote buitenlandse arbiter?"

Wie stelt de KNVB aan voor de kraker tussen PSV en Ajax van komend weekend? Volgens Mario van der Ende zijn er maar twee kandidaten om de topper in goede banen te leiden: Danny Makkelie of Serdar Gözübüyük.

De KNVB maakt maandagavond bekend wie het duel in Eindhoven mag fluiten. De bond zal maar een grote wens hebben: de arbiter moet in het Philips Stadion zoveel mogelijk onder de radar blijven. "Wat is de overtreffende trap van onder een vergrootglas liggen?", vraagt Van der Ende zich af in het AD.

"Want dat is wat er aan de hand is door de vele fouten dit seizoen. En dan vooral door die onterechte rode kaart voor AZ-speler Alexandre Penetra tegen Ajax. Dennis Higler heeft de schijnwerpers er vol op gezet", aldus de voormalig topscheidsrechter.

En dus zijn er, nationaal gezien, volgens hem maar twee opties: Danny Makkelie of Serdar Gözübüyük. Al hoopt Van der Ende dat de KNVB ook naar buitenlandse opties gaat kijken. "Want waarom laten wij niet een paar keer jaar een grote buitenlandse scheidsrechter fluiten?"

"Ik heb al eerder gezegd: stel bijvoorbeeld de Pool Szymon Marciniak per seizoen aan voor drie wedstrijden. En geef hem deze topwedstrijd in het Philips Stadion. Maar goed, Van Meenen is erg traditioneel ingesteld en zal het waarschijnlijk niets vinden", denkt Van der Ende.