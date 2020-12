Geschreven door Jessica Westdijk 10 dec 2020 om 21:12

Ajax werd woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League en moet zich na de winter dus gaan bewijzen op een niveau lager, in de Europa League. Omdat Ajax bij de beste nummers 3 uit de Champions League hoort, is het bij de loting maandagmiddag wel geplaatst. Ajax ontloopt daardoor ploegen als Manchester United, Arsenal en AS Roma.

Maar wie kan Ajax wel loten? Hieronder een overzicht. Als eerste kan Ajax de 4 slechtste nummers 3 uit de Champions League loten. Dat zijn:

Krasnodar

Red Bull Salzburg

Olympiakos

Dinamo Kiev

Daarnaast kan Ajax de nummers 2 uit de Europa League treffen. Dat zijn:

Young Boys

Molde

Slavia Praag

Benfica

Granada

Real Sociedad

Rode Ster Belgrado

Leicester City / Braga

Lille / AC Milan

Maccabi Tel Aviv / Sivasspor

Tottenham Hotspur

Wolfsberger AC (als zij doorgaan)

Indien Wolfsberger AC niet doorgaat, gaat Feyenoord door. Ajax kan Feyenoord in de komende ronde nog niet treffen.