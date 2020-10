Geschreven door Kevin Ligtvoet 02 okt 2020 om 10:10

Edson Álvarez kreeg afgelopen weekend tegen Vitesse rood voor een overtreding op Openda. De KNVB wilt hem voor twee wedstrijden schorsen, maar Ajax is het hier niet mee eens. Één ding is zeker; hij is er niet bij tegen FC Groningen. Wie moet hem vervangen?

De makkelijkste oplossing is Gravenberch of Lisandro Martínez op de plek van Álvarez. Mohammed Kudus is vrijdag uitgevallen tijdens de training en is niet wedstrijdfit. Aangezien Erik ten Hag geen fan is van het schuiven in het centrum, lijkt het erop dat hij voor de makkelijke optie gaat. Als Ryan Gravenberch fit is, zal hij net als bij de seizoensopenener tegen Sparta Rotterdam starten. Zeker als Kudus niet fit is, want dan zal ook Martínez op het middenveld komen.