Geschreven door Kevin Ligtvoet 15 sep 2020 om 10:09

Afgelopen zondag pakte Nico Tagliafico rood tegen Sparta Rotterdam na een ongelukkige handsbal. Hierdoor stond Ajax ruim een uur met een man minder en ook moeten ze hem komende zondag missen tegen RKC. Hoe moet de Argentijn vervangen worden achterin?

Er zijn meerdere opties, maar de beste lijkt eigenlijk ook hoe Erik ten Hag het tegen Sparta neer had gezet na de rode kaart. Sergiño Dest heeft vaker links gespeeld en dit lijkt de makkelijkste optie. Hierdoor kan Daley Blind centraal blijven en kan, als hij fit is, Lisandro Martínez gewoon op het middenveld. Zo blijft het centrum staan en hoeft er niet veel geschoven te worden. Perr Schuurs is erg in vorm en Blind is één van de belangrijkste schakels in het elftal, dus Ten Hag zal er alles aan doen om die twee in het centrum te houden. Hij heeft ook eerder al een keer gekozen voor Noussair Mazraoui op links en dan Dest op rechts, dat is ook nog een mogelijkheid.

Een andere manier is door Daley Blind naar links te zetten en Lisandro Martínez centraal, maar dit is een minder goed idee. Het centrum uit elkaar halen is nooit handig en ook Erik ten Hag is hier geen fan van. Dit zal dus ook niet snel gebeuren. Hij ziet Martínez ook niet als linksback, dus zo gaat hij het zeer waarschijnlijk ook niet oplossen.

Het kan natuurlijk ook nog dat Erik ten Hag iemand anders de kans geeft, maar dat zal niet snel met een basisplaats gebeuren. Met het ontbreken van Tagliafico zijn er wel meer kansen voor jongens als Rensch en Jurriën Timber op invalbeurten als de stand het toelaat.

De verwachting is dat er niet veel gaat veranderen in de opstelling, maar dat Sergiño Dest gewoon de linksback positie overneemt.

Verwachte opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Dest; Álvarez, Promes, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic.