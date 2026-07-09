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Wie treft Ajax in Conference League? Vojvodina gaat nipt onderuit

Amber
Yusuf Bamidele
Yusuf Bamidele Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt opnieuw af te stevenen op een ontmoeting met Vojvodina in Europa. De Servische club verloor donderdagavond in de eerste wedstrijd van het tweeluik met Ferencváros met 1-2, waardoor de kans toeneemt dat Ajax de verliezer van deze confrontatie treft in de voorrondes van de Conference League.

Ferencváros begon sterk aan het uitduel in Novi Sad en kwam al na acht minuten op voorsprong via Kristoffer Zachariassen. Vojvodina wist vlak voor rust weer langszij te komen dankzij een eigen doelpunt van Mariano Gómez, maar hield dat resultaat uiteindelijk niet vast.

De beslissing viel in de slotfase, toen Yusuf Bamidele de 1-2 maakte. Daarmee bezorgde de Nigeriaanse aanvaller zijn oude club een nederlaag. Bamidele maakte in de zomer van 2025 voor ongeveer 2,5 miljoen euro de overstap van Vojvodina naar Ferencváros.

Voor Ajax kan de uitslag van grote betekenis zijn. De Amsterdammers werden gekoppeld aan de verliezer van het tweeluik en lijken daardoor opnieuw Vojvodina te kunnen treffen. Die clubs stonden in het seizoen 2024/25 ook al tegenover elkaar in de tweede voorronde van de Europa League. Ajax plaatste zich toen overtuigend door over twee duels met 4-1 te winnen.

Ajax begint op 23 juli aan de Europese voorrondes.

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