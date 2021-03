Geschreven door Jessica Westdijk 01 mrt 2021 om 20:03

In 2016 werd Koen Weijland bij Ajax de eerste e-sporter bij een Nederlandse club. Inmiddels timmert Dani Hagebeuk al weer heel wat jaren aan de weg als e-sporter in het shirt van Ajax. Het is voor velen een droom: hele dagen FIFA spelen en daar je werk van kunnen maken. FIFA is het best verkochte spel in Europa en ruim 1,5 miljoen Nederlanders spelen het spel.

Wie gaat net als Koen Weijland en Dani Hagebeuk een glansrijke carrière in de E-sport tegemoet? Je ziet het in The Next E-Talent. Vanaf 2 maart gaan Videoland en Team Gullit, het e-sport team van Ruud Gullit, op zoek naar hét nieuwe FIFA-talent van Nederland.

Opdrachten en challenges

Twee weken lang nemen 11 geselecteerde spelers het tegen elkaar op, op de H20 Esports Campus Amsterdam. In 5 afleveringen worden zij beoordeeld en getraind door bekende gasten en juryleden. Daarbij gaat het niet alleen om een potje FIFA zelf, maar er komt meer bij kijken. Hoe vermarkt je jezelf als e-sport, zorg je voor engagement op social media, maak je aantrekkelijke video’s en houd je je zenuwen onder controle in een belangrijke wedstrijden? In verschillende opdrachten en challenges kunnen de spelers zich bewijzen. Na iedere aflevering moet een aantal spelers de campus verlaten. Uiteindelijk blijven er in de allesbeslissene finale-aflevering 2 spelers over. De winnaar bemachtigt een plek in de selectie van Team Gullit.

Gepresenteerd door Koen Weijland

De allereerste editie van The Next E-Talent wordt gepresenteerd door Koen Weijland. Zoals gezegd was hij in 2016 de eerste professionele e-sporter bij een Nederlandse profclub. Sinds 2010 werd hij 5 keer Nederlands Kampioen en 2 keer stond hij in de halve finale van het WK. Hij weet dus als geen ander wat erbij komt kijken om professioneel e-sporter te worden.

Vanaf 2 maart te zien

Wie wordt misschien wel de nieuwe Koen Weijland op Dani Hagebeuk? Je ziet The Next E-Talent vanaf 2 maart op Videoland. De eerste 2 weken is een abonnement gratis, waardoor je de eerste 2 afleveringen gratis kunt zien.