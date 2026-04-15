"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"

Corina Dekker, coach van FC Twente Vrouwen, hoopt dat de aanstelling van Marie-Louise Eta als coach van 1. FC Union Berlin ervoor zorgt dat meer vrouwen een rol gaan spelen in het mannenvoetbal. Volgens de 42-jarige Dekker was het een 'kwestie van tijd' dat Eta werd aangesteld.

"Binnen de club had ze allang bewezen dat ze kwaliteit heeft", zegt Dekker in gesprek met De Stentor. Ze weet dat er 'nogal een mening' is over vrouwen in het voetbal. "Het moet niet uitmaken of je een man of vrouw voor de groep hebt staan. Het geslacht bepaalt niet de kwaliteit. Het gaat puur om kennis, opleiding en inhoud. Niet of je wel of niet iets tussen je benen hebt hangen", zo spreekt ze zich uit. De coach van de Tukkers wijst naar José Mourinho: "Die heeft zo’n beetje meer geld verdiend aan al die keren dat hij is ontslagen. En toch blijven clubs hem aanstellen. Maar daar is dus nooit discussie over. Het blijft altijd een geslachtsdiscussie. Het belangrijkste is: is iemand geschikt of niet? Daar moet je naar kijken. Niet naar wie de grootste voetballoopbaan heeft gehad."

Dekker denkt niet dat er in Nederland snel een vrouw coach wordt bij een mannenteam. "We zijn daar nog niet aan toe. Hier zit er nog een te groot stigma op. Dat komt ook omdat de achterban extreem veel invloed heeft op wat er allemaal gebeurt in het voetbal." Zelf merkte ze dat ook toen ze op zoek was naar een stageplaats voor de UEFA Pro-cursus. "Ik werd door veertien clubs afgewezen en dat waren best gerenommeerde clubs. En dan zoek je dus alleen een stageplek en niet de baan zelf. Dat zegt eigenlijk al genoeg." De coach van FC Twente Vrouwen meent dat Sarina Wiegman het voorbeeld van Eta kan volgen. "Kijk naar de kwaliteiten van Sarina Wiegman. Zij is een capabele coach. Ze heeft meer prijzen gewonnen dan de gemiddelde voetbaltrainer met een mannelijk geslacht. Maar ze wordt bij voorbaat al afgeschreven, omdat ze zich eerst maar moet bewijzen bij een mannenteam."