Wijffels geniet van Ajacied: "Gaan ze veel plezier aan beleven"

Maarten Wijffels is onder de indruk van Tolu Arokodare. De voetbalverslaggever van het Algemeen Dagblad zag de spits een belangrijke rol vervullen in het aanvalsspel van Ajax tegen PSV en verwacht dat hij veel verdedigers in de Eredivisie problemen gaat bezorgen.

"Tolu is een spits waar Ajax veel plezier aan gaat beleven. De hele eredivisie gaat het lastig krijgen tegen hem. Je ziet dat ook met Lequincio Zeefuik, die zo’n zelfde type handenbinder is bij Fortuna Sittard", schrijft Wijffels.

Tolu was volgens Wijffels ook belangrijk voor het strijdplan van Ajax. De Amsterdammers probeerden de spits in te spelen en vervolgens met lopende spelers de ruimte achter de hoogstaande PSV-defensie te benutten. Dat leverde in de eerste helft meerdere mogelijkheden op.

Dat Tolu in de tweede helft naar de kant werd gehaald, ziet Wijffels dan ook als een belangrijk kantelpunt. "De wissel van Tolu was zaterdag een tweede breekpunt in de wedstrijd. Zijn vervangers Marcos Leonardo en Kasper Dolberg maakten het PSV veel minder lastig, maar nog belangrijker: doordat Ajax met twee spitsen ging spelen, schoof Julian Brandt vanuit de as naar de linkerflank."