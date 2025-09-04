Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"

De uitspraak in het hoger beroep van Vitesse tegen de KNVB heeft voor veel verbazing gezorgd in de voetbalwereld. Het gerechtshof bepaalde woensdag dat de Arnhemmers hun proflicentie voorlopig terugkrijgen en mogen uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie. Journalist Maarten Wijffels (Algemeen Dagblad) noemt de situatie 'funest voor de geloofwaardigheid van het Nederlandse voetbal'.

In de AD Voetbalpodcast blikt Wijffels terug op het moment dat het nieuws naar buiten kwam. "Iemand zei ineens: ‘Hé, Vitesse heeft gewonnen’, zo kwam dat tot ons", vertelt hij. "Het is wel leuk om te beschrijven wat er toen gebeurde, want dat laat precies de scheiding in de journalistiek zien. Er waren collega’s die zeiden: Leuk, spanning en sensatie!, maar ik was meer van: Jeetje, wat is dit nou voor logica? Natuurlijk, je hebt de rechterlijke macht, die zijn onafhankelijk. Maar ik dacht meteen: Dit is een vrijbrief voor een heleboel profclubs om er maar een zooitje van te maken, want wat maakt het uiteindelijk uit?"

Wijffels wijst op het contrast met clubs die wél zorgvuldig beleid voeren: "Als je zag hoe Excelsior met allerlei beperkingen beleid maakt, de oudpapierclub van vroeger… Ik vind dit een klap in het gezicht van zo'n club. En je zal maar bij de licentiecommissie van de KNVB werken. Je werkt je uit de naad om het zo goed mogelijk te doen, je geeft een club honderden punten in mindering, en dan wordt dát ook maar even van tafel geveegd."

De journalist benadrukt dat het huidige systeem in Nederland de situatie extra problematisch maakt. "Het probleem is natuurlijk: in Nederland is het alleen de doodstraf en niks anders. Je kunt niet, zoals in België of Frankrijk, een club terugzetten naar de Vierde Divisie. Je zit met een gesloten piramide, er zal een promotie/degradatie-regel moeten komen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen."

Wijffels stelt dat de geloofwaardigheid van de competitie zwaar onder druk staat: "De rechter heeft geoordeeld dat de licentie voorlopig teruggaat, dus daar zal een oplossing voor moeten komen. Maar hoe ga je dat praktisch allemaal regelen? De competitie, laten we het heel zwart-wit zeggen: die kun je weggooien voor dit seizoen. Het is totaal niet eerlijk meer. Of je vóór de transferperiode tegen Vitesse had gemoeten of ná de transferperiode, dat is een wereld van verschil."

De presentator van de podcast, Etienne Verhoeff, vraagt of het Nederlandse voetbal hierdoor Europees in zijn hemd staat. Wijffels is resoluut: "Natuurlijk, je staat enorm voor lul. Ja, zeker. Maar goed: ik denk dat heel veel landen al een beetje gek naar ons kijken dat promotie/degradatie niet mogelijk is. Dan is dit natuurlijk wel iets wat daarmee samenhangt."